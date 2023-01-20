Asics выпустил кроссовки из переработанных подушек безопасности

Автопроизводители показывают приверженность тренду на экологичность не только расширением линеек электрокаров, но и использованием вторсырья — к примеру, пластиковых бутылок и отслуживших рыболовных сетей. В то же время другие компании ищут применение отходам автопрома. Так, бренд спортивной одежды Asics показал кроссовки, изготовленные из обрезков подушек безопасности. Стоимость пары составляет 16 500 иен, что равно 8,7 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Asics объединился с японским Toyoda Gosei — подразделением концерна Toyota, выпускающим автомобильные компоненты. Оно поделилась обрезками, оставшимися после изготовления подушек безопасности, которые сложно утилизировать. Asics нашли для них применение: материал очень прочный и вместе с тем гибкий, так что идеально подходит для верхней части кроссовок.

Новая модель стала экологичной модификацией беговых кроссовок Gel-Sonoma и получила название Asics Gel-Sonoma 15-50. Дизайнеры Asics решили сохранить красную строчку и нумерацию на ткани, которой отмечены все подушки безопасности, а на язычок кроссовок добавили изображение надутого эйрбега.

Кроссовки изготавливаются в Индонезии. Стоимость пока раскрыта только для Японии, где продажи стартуют 26 января. Неизвестно, появятся ли Gel-Sonoma 15-50 за ее пределами.