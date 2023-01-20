В Россию привезли пятиметровые семиместные кроссоверы из Китая

В Россию по параллельному импорту привезли новые китайские кроссоверы Lynk & Co 09. Пятиметровые семиместные автомобили в зависимости от комплектации стоят от 4,3 до 6,5 миллиона рублей. Для модели доступен двухлитровый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы, а также 431-сильная гибридная силовая установка. Предложения о продаже таких машин можно найти на популярных сайтах объявлений.

Lynk & Co 09, дебютировавший в прошлом году, известен в основном на домашнем рынке. Длина кроссовера составляет 5042 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2984 миллиметров. Клиренс -- 180 миллиметров. Таким образом, модель сопоставима по размерам с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL. В зависимости от модификации в салоне автомобиля могут разместиться от шести до семи пассажиров.

В список опций кроссовера входит отделка салона натуральной кожей Nappa, подогрев и вентиляция передних сидений, аудиосистема Bose с 14 динамиками, а также адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков и ароматизатор воздуха.

Большинство машин есть в наличии у дилеров из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Красноярска. Стоимость Lynk & Co 09 в зависимости от комплектации составляет от 4,3 до 6,5 миллиона рублей.