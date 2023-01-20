АвтоВАЗ красит новые автомобили в один цвет из-за дефицита краски, утверждает тольяттинский портал Avtograd news в социальной сети «Вконтакте». По данным инсайдеров, как минимум до конца января «Гранты» будут краситься только в чёрный цвет, Niva Travel — только в тёмно-зелёный цвет. Из ныне выпускаемой линейки только для Niva Legend есть несколько эмалей. Из-за сложившейся ситуации полурамные фургончики Granta впервые станут чёрными.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В подтверждение инсайда портал Avtograd News приложил фотографии старого трека АвтоВАЗа, которые заполнены тёмными автомобилями. По неофициальным данным только в январе было выпущено свыше пяти тысяч чёрных Lada Granta, а дефицит альтернативных красок для легковушек образовался ещё в прошлом году.

Скопление автомобилей на территории АвтоВАЗа — следствие некомплекта. В течение полутора недель завод был вынужден собирать машины без электроусилителей руля. Кроме того, возникали перебои с поставками замков багажника и дверных ручек. Тем не менее, конвейер не останавливается, а неукомплектованные автомобили дособирают по мере поступения недостающих запчастей.