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25 минут назад

АвтоВАЗ красит новые автомобили в один цвет из-за дефицита краски

Motor.ru

АвтоВАЗ красит новые автомобили в один цвет из-за дефицита краски, утверждает тольяттинский портал Avtograd news в социальной сети «Вконтакте». По данным инсайдеров, как минимум до конца января «Гранты» будут краситься только в чёрный цвет, Niva Travel — только в тёмно-зелёный цвет. Из ныне выпускаемой линейки только для Niva Legend есть несколько эмалей. Из-за сложившейся ситуации полурамные фургончики Granta впервые станут чёрными.

"АвтоВАЗ" красит новые автомобили в один цвет из-за дефицита краски
Фото: Motor.ruMotor.ru

В подтверждение инсайда портал Avtograd News приложил фотографии старого трека АвтоВАЗа, которые заполнены тёмными автомобилями. По неофициальным данным только в январе было выпущено свыше пяти тысяч чёрных Lada Granta, а дефицит альтернативных красок для легковушек образовался ещё в прошлом году.

Скопление автомобилей на территории АвтоВАЗа — следствие некомплекта. В течение полутора недель завод был вынужден собирать машины без электроусилителей руля. Кроме того, возникали перебои с поставками замков багажника и дверных ручек. Тем не менее, конвейер не останавливается, а неукомплектованные автомобили дособирают по мере поступения недостающих запчастей.

Пока и Lada Granta, и Lada Niva Travel красятся в простейшие неметаллики, но в конфигураторе АвтоВАЗа изменений нет. Для семейства «Гранта» доступна дюжина металликов, для «Нивы» — полдюжины оттенков с серебристым отливом. Доплата за нерядовые колеры не поменялась: в зависимости от оттенка придётся переплатить 12-15 тысяч рублей.

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