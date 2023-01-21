У Mercedes-AMG во второй раз за 2,5 года сменится гендиректор. Пресс-служба немецкой марки сообщила, что с 1 марта 2023 года подразделение из Аффальтербаха возглавит Михаэль Шибе. Нынешний руководитель Mercedes-AMG — Филипп Шимер — после краткосрочного отпуска получит новую должность в Mercedes-Benz AG. Другая рокировка: смена руководителя отдела стратегии Mercedes-Benz. Вольф-Дитер Курц уйдёт на пенсию 31 марта; преемником станет Оливер Тёне.

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Кадровые изменения в Mercedes-AMG начались летом 2020 года, когда многолетний босс подразделения Тобиас Мёрс принял предложение возглавить Aston Martin. На смену Мёрсу пришёл Филипп Шимер, который за неполные 2,5 года сумел развить успех предшественника и добиться увеличения продаж автомобилей под суббрендами AMG и Maybach.

Перед Михаэлем Шибе стоят другие задачи, в первую очередь — электрификация «заряженных» моделей и сокращение гаммы. Приоритетной технической задачей может быть создание модульной платформы AMG.EA для спортивных электромокаров. Топ-менеджера называют доверенным лицом главы Mercedes-Benz AG Олы Каллениуса.