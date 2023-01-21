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39 минут назад

В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль

Motor.ru

В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль. По итогам 2022 года наиболее популярной легковушкой стала Toyota Corolla с результатом 33 096 штук. Позади осталась Honda Civic (29 772 машины), которая удерживала первую строчку в Канаде с 1998 года! Любопытно, что рокировка случилась на падающем рынке: продажи линейки Corolla упали на 17 процентов, а спрос на семейство Civic обвалился на 31 процент.

В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль
Фото: Motor.ruMotor.ru

Аналитики считают, что Toyota Corolla удалось перехватить лидерство за счёт более широкого ассортимента моделей, более низкой стартовой цены и наличия модификации с полным приводом. Вице-президент канадского филиала Toyota добавил, что концерну удалось сохранить свежесть линейки Corolla благодаря своевременным обновлениям и смене силовых агрегатов.

Honda Civic не удалось воспользоваться новизной модели, хотя 2022 год — первый полный год продаж одиннадцатого поколения. По Honda ударили отголоски проблем, связанных с коронавирусом: производство семейства Civic снизилось на 23 процента из-за нехватки полупроводников.

Значительно расширять гамму Civic вслед за конкурентом в Honda не спешат, да и проблемы с цепочками поставок не решены. К примеру, приём заказов на хот-хэтч Civic Type R на большинстве рынков уже остановлен, так как очередь на новинку растянулась на год.

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