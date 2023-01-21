В России начались продажи кроссовера Chevrolet Tracker

Изначально машины предназначались для авторынка Поднебесной, а к нам они попали по схеме параллельного импорта. Сейчас на авторынке РФ дилерские центры просят за Chevrolet Tracker 2,59 млн рублей. Стоит отметить, что в Поднебесной машины стоят ровно в два раза меньше. Габаритные размеры Tracker составляют 4720 мм в длину, 1791 мм в длину и 1626 мм в высоту.
Chevrolet Tracker отличается новейшим языком дизайна автопроизводителя, который придает ему молодежный и современный вид. Общий стиль похож на стиль новых внедорожников Chevrolet, которые придают ему спортивный вид благодаря более четким вырезам и складкам. Топовый LT Redline поставляется со специальными затемненными 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а также с красными акцентами на верхней решетке радиатора, боковых зеркалах и колесах.
Внутри кроссовер имеет большое грузовое пространство и 8-дюймовую информационно-развлекательную систему Chevrolet my link, которая дает автомобилю доступ к Apple CarPlay. Под капотом Tracker установлен 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, оснащенный интеллектуальной технологией двигателя, обеспечивающей высокую производительность автомобиля.