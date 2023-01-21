Мировой автопром готовится к глобальным изменениям

Российские автолюбители адаптировались к ситуации на первичном рынке страны, они ожидают изменения тенденций. Мировой автопром готовится к глобальным переменам, ожидаемых в ближайшие годы, в данном вопросе разбирались эксперты.

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Анализ негативных тенденций, проявляющихся на российском рынке, позволяет лучше ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации. Уход европейских, американских и других брендов с рынка РФ способствовал построению логистической модели, основанной на двух важнейших составляющих.

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В первом случае активизировались китайские производители, активно стремящиеся занять освободившиеся ниши. Их новейшие модели проходят сертификацию в России и получают ОТТС. Во втором случае резко увеличились поставки в страну легковых автомобилей по параллельному импорту. На российский рынок хлынули машины, официально не представленные в РФ.

Некоторые модели создавались для продажи на китайском, иранском или американском рынках. Возникает вопрос гарантийного обслуживания, который иногда решается за счёт дилеров.

Увеличение потока автомобилей, поставляемых по схеме параллельного импорта, глобально не может повлиять на состояние дел в отечественном автопроме. Некоторые российские производственные структуры договариваются с китайскими компаниями и концернами о крупноузловой сборке их машин на территории РФ.

На такой шаг решился и АвтоВАЗ. В частности, на площадях пустующего завода Nissan в Санкт-Петербурге планируется начать сборку трёх кроссоверов и одного седана. На автомобилях будут устанавливать два шильдика: первый – «Lada», второй – с оригинальным названием компании-производителя.

Не менее 83% автомобилестроительных компаний и концернов в мире надеятся на сохранение прибыльности на протяжении ближайших пяти лет.

Большое беспокойство вызывают сбои в логистических цепочках. Речь идёт о необходимых деталях, комплектующих, технологическом и IТ-оборудовании, а также микрочипах.

Данная проблема наблюдается по всему миру. Согласно профильному исследованию KPMG, отмечены сложности с сырьём для аккумуляторов, которые необходимы не только для обычных машин, но и гибридным авто и электрокарам.

Продолжающиеся проблемы в КНР из-за пандемии коронавируса вынуждают некоторых крупнейших производителей автомобилей переносить процесс сборки машин из Китая в другие регионы мира. Такой шаг является вынужденной мерой, так как автобизнес напрямую зависит от изготовления деталей в Китае и последующих поставок на местные сборочные заводы.

В частности, японская компания Mazda подсчитывает финансовые потери и несёт репутационные издержки.

Не менее 65% топ-менеджеров ведущих автомобилестроительных концернов считают, что возврат выпуска компонентов и электроники в развитые страны следует рассматривать как один из важнейших инструментов, чтобы возобновить сборку машин в прежнем объёме.

Компания Toyota на протяжении ряда лет считается мировым лидером по выпуску автомобилей. Японский производитель объявил о сокращении выпуска своей продукции на 10-11%.

Порядка 55% глав автоконцернов настроены на сокращение бизнеса в самое ближайшее время.

Это угрожает закрытием крупнейших сборочных заводов и массовом увольнении персонала. Подобные проблемы отмечены у Mercedes-Benz и Volkswagen в Германии.

Некоторые автопроизводители считают, что при выборе машины массовым покупателем во главу угла ставится вопрос мощности и надёжности силового агрегата. Не все автолюбители стремятся пересесть на дорогостоящие электромобили.

Производители автомобилей уверены, что через несколько лет электрокар будет стоить не дороже машины бюджетного сегмента. Подавляющая часть экспертов уверены, что в ближайшем будущем почти все сделки по покупке и продаже автомобилей будут совершаться через интернет.

Крайне важно, чтобы к тому времени были восстановлены логистические цепочки поставок деталей, комплектующих и микрочипов для машин.