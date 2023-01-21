Audi расширит RS-линейку кроссоверами и электромобилями

Если раньше автомобили Audi из спортивного семейства RS оснащались исключительно двигателями внутреннего сгорания, то к началу следующего десятилетия модели с культовым шильдиком станут как минимум гибридными, а как максимум — полностью электрическими. Одновременно с этим подразделение Audi Sport, которое отвечает за линейку S- и RS-моделей, возьмётся за создание автомобилей в новых для себя классах и сегментах, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

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Управляющий директор Audi Sport Себастьян Грэмс в интервью Autocar подтвердил, что компания к 2030 году электрифицирует всю свою модельную линейку. Автомобили будут иметь либо бензо-электрическую силовую установку, либо полностью станут электромобилями. Переход к новому поколению RS-моделей будет сопровождаться отказом от бензиновых турбомоторов в пользу подключаемых гибридов.

При этом заявлено, что по мощности такие машины не уступят своим предшественникам, а в движении, за счёт возможности использовать весь потенциал электромоторов, окажутся даже интереснее. В гамме Audi Sport будет больше кроссоверов и электромобилей, причём в самых разных классах, однако при этом подразделение не намерено размывать ценность бренда — далеко не все модели Audi получат RS-версию.