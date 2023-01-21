Maserati рассекретила салон нового GranTurismo

В октябре 2022 года Maserati после многочисленных тизеров официально рассекретила внешний облик спорткара GranTurismo нового поколения, а вместе со снимками экстерьера обнародовала информацию и о технических характеристиках модели. Изображений интерьера пришлось ждать дольше, но под конец января 2023 года итальянский автопроизводитель без особой помпы представил публике салон нового купе. Причём интерьер также показали для всех трёх версий купе. По дизайну и оборудованию салон унифицирован с новым кроссовером Maserati Grecale.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Поскольку двухдверка позиционируется как более премиальный автомобиль, то здесь использованы более дорогие материалы отделки и более стильный декор. Например, увеличена площадь кожаной обивки на дверях и передней панели, трёхспицевый руль получил кнопку запуска двигателя и переключатель для выбора режимов работы силовой установки.

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Сохранились 12,2-дюймовая цифровая панель приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа и 8,8-дюймовый сенсорный экран для управления второстепенными функциями автомобиля. Интересно, что на передней панели в центре установлены традиционные для Maserati часы, но это не аналоговый циферблат, а ещё один экран, стилизованный под хронометр.

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Версии отличаются по декору. Для 490-сильной Modena выбрана бежево-чёрная цветовая гамма с деревянными декоративными панелями, Trofeo с таким же 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6, но мощностью 550 сил, отделана чёрной кожей с красными акцентами и углепластиковыми вставками, а 750-сильный электромобиль Folgore имеет бело-синюю обивку и особое оформление цифровой панели приборов и мультимедиа.