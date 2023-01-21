Электрический Ford Transit превратили в дом на колёсах

Представленный в 2020 году электромобиль Ford E-Transit стал одним из первенцем среди электрических коммерческих моделей американской марки, однако только спустя почти три года новинку использовали в качестве основы для популярного в США формата автомобилей-кемперов. Трансформацией электрического фургона в дом на колёсах занялась компания Winnebago, которая сделала себе имя на подобных транспортных средствах. Производитель заявляет, что новый кемпер способен обеспечить автономную жизнь двух человек на протяжении недели.
Под днищем установлена 15 киловатт-час батарея IonBlade от Lithionics Battery, которая питает бортовое электрооборудование, а на крыше размещена 900-ваттная солнечная панель для зарядки этой батареи — потребуется не менее четырёх часов прямого солнечного света в день. Такой запас энергии позволит готовить еду, принимать душ, использовать холодильник и встроенный в крышу вентилятор в течение ночи.
Заявлено, что для отделки много переработанных и возобновляемых материалов. Ткань Repreve из переработанных пластиковых бутылок использована в зонах отдыха, а столешницы сделаны из разновидности акрила из биоразлагаемого вещества. В оснащение входят трансформируемая мебель, душ, Wi-Fi роутер и специальное освещение салона, интенсивность и цвет которого можно выбрать так, чтобы оказаться меньше светового загрязнения и негативного воздействия на флору и фауну в месте, где остановились путешественники.
Winnebago eRV2 Concept технически повторяет Ford E-Transit с 269-сильным электромотором на задней оси, а запас хода составляет до 175 километров. Пока компания будет проводить тесты во Флориде, Калифорнии и штате Вашингтон — все желающие смогут взять в аренду прототип кемпера, чтобы по итогам его эксплуатации дать разработчикам обратную связь.