Электрический Ford Transit превратили в дом на колёсах

Представленный в 2020 году электромобиль Ford E-Transit стал одним из первенцем среди электрических коммерческих моделей американской марки, однако только спустя почти три года новинку использовали в качестве основы для популярного в США формата автомобилей-кемперов. Трансформацией электрического фургона в дом на колёсах занялась компания Winnebago, которая сделала себе имя на подобных транспортных средствах. Производитель заявляет, что новый кемпер способен обеспечить автономную жизнь двух человек на протяжении недели.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Под днищем установлена 15 киловатт-час батарея IonBlade от Lithionics Battery, которая питает бортовое электрооборудование, а на крыше размещена 900-ваттная солнечная панель для зарядки этой батареи — потребуется не менее четырёх часов прямого солнечного света в день. Такой запас энергии позволит готовить еду, принимать душ, использовать холодильник и встроенный в крышу вентилятор в течение ночи.

Motor.ru

Заявлено, что для отделки много переработанных и возобновляемых материалов. Ткань Repreve из переработанных пластиковых бутылок использована в зонах отдыха, а столешницы сделаны из разновидности акрила из биоразлагаемого вещества. В оснащение входят трансформируемая мебель, душ, Wi-Fi роутер и специальное освещение салона, интенсивность и цвет которого можно выбрать так, чтобы оказаться меньше светового загрязнения и негативного воздействия на флору и фауну в месте, где остановились путешественники.

Motor.ru