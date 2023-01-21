В Россию отправлена первая партия кроссоверов Geely Monjaro

Первая партия кроссоверов Geely Monjaro отправлена из КНР в Россию, пишет портал «Китайские автомобили».

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

По данным портала, в начале февраля ожидается прибытие на станцию Доскино в Нижегородской области 261 кроссовера. В регионе находится большая логистическая площадка для автомобилей, пустующая после ухода с российского рынка Volkswagen и Skoda.

Отмечается, что в России планируется поставлять Monjaro с 238-сильным двухлитровым двигателем с крутящим моментом 350 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатым гидротрансформаторным «автоматом».

Кроме того, кроссовер получил независимые подвески «Макферсон» и «многорычажку», дисковые тормоза и электроусилитель руля.