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53 минуты назад

В Россию отправлена первая партия кроссоверов Geely Monjaro

Илья Родин

Первая партия кроссоверов Geely Monjaro отправлена из КНР в Россию, пишет портал «Китайские автомобили».

В Россию отправлена первая партия кроссоверов Geely Monjaro
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

По данным портала, в начале февраля ожидается прибытие на станцию Доскино в Нижегородской области 261 кроссовера. В регионе находится большая логистическая площадка для автомобилей, пустующая после ухода с российского рынка Volkswagen и Skoda.

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Отмечается, что в России планируется поставлять Monjaro с 238-сильным двухлитровым двигателем с крутящим моментом 350 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатым гидротрансформаторным «автоматом».

Кроме того, кроссовер получил независимые подвески «Макферсон» и «многорычажку», дисковые тормоза и электроусилитель руля.

Уточняется, что стоимость модели пока не разглашается. Предположительно, флагманский кроссовер будет дороже Geely Tugella, который дилеры предлагают приобрести за 3,9 млн рублей.

Автоновости,Geely,Skoda,Volkswagen,
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