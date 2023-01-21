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50 минут назад

Компания Audi выиграла дело о нарушении авторских прав против Nio из-за названия ES6 и ES8

Car.ru

Автопроизводитель Audi выиграл в судебном разбирательстве с NIO. Причиной конфликта стали названия автомобилей.

Audi выиграла дело о нарушении авторских прав против Nio из-за названия ES6 и ES8
Фото: Car.ruCar.ru

Автопроизводитель Audi сумел одержать победу в зале суда после длительных разбирательств с компанией Nio. Конкурент из Китая хотел использовать названия ES6 и ES8 для своих внедорожников на рынке Германии. Сейчас компании запрещено рекламировать автомобили с такими наименованиями.

Суд Мюнхена постановил, что выбранные названия похожи на наименования моделей Audi S6 и S8. В результате разбирательств было установлено, что Nio нарушает права на товарный знак автопроизводителя из Германии.

Решение в суде было вынесено после спора, который длился почти год. На рассмотрение дела ушло 15 месяцев. Судья отметил, что дополнительная буква Е в названии не была достаточно убедительной, чтобы “автомобили не были мысленно связаны”.

В суде также отметили, что буква Е, которая используется в названии, может указывать на тип силового агрегата. Считается, что потенциальные покупатели могут принимать NIO ES8 за электрическую версию седана Audi S8.

В компании Nio сообщили, что они рассматривают возможность обжалования вынесенного решения. Поэтому разбирательства могут быть не окончены. На данный момент автопроизводителю из Китая грозит штраф в размере 250 000 евро. Альтернативная мера наказания - 6 месяцев тюремного заключения для управляющего директора в Германии.

Данные санкции могут занять намного больше времени, если компания Nio решит обжаловать постановление. На данный момент компания не может рекламировать модели ES6 и ES8 на территории Германии, так как это запрещено судом. Концерн имеет право рекламировать автомобиль EL7, который ранее носил другое название - ES7.

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