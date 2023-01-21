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52 минуты назад

СОЛЛЕРС возобновил производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ

Car.ru

На производственной площадке ЗМЗ возобновили сборку 8-цилиндровых моторов. Выпуск двигателей был налажен еще 18 января. Моторы получили ряд обновлений.

СОЛЛЕРС возобновил производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ
Фото: Car.ruCar.ru

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) официально входит в группу Sollers. Недавно на производственной площадке возобновили сборку известных двигателей V8. Известно, что в производство запущены 2 версии моторов - бензиновая ЗМЗ-523 и битопливная ЗМЗ-524. Последняя работает с использованием бензина и пропан-бутана.

Рабочий объем двигателя поменяли, теперь он составляет 4,67 литра. Мощность зависит от типа используемого топлива. Для бензинового мотора установлена производительность 124 л.с., для битопливного она составляет 138 л.с.

Блок цилиндров отливается с использованием легких сплавов на основе алюминия. Еще одна особенность мотора V8 - инжекторная система впрыска. Отмечается, что двигатель ЗМЗ V8 выгоден в эксплуатации, особенно если рассматривать битопливную версию. Еще одно преимущество силового агрегата - хорошие динамические характеристики. Такие двигатели можно использовать в сегменте коммерческого транспорта, так как они позволяют экономить топливо и снижать затраты на обслуживание.

Пока представители производственной площадки ЗМЗ не сообщают, в каком объеме будут выпускаться новые 8-цилиндровые моторы. Генеральный директор ПАО “ЗМЗ” Руслан Горевой уточнил, что данный показатель будет определяться только спросом на продукцию. Говорить о плановых показателях рано. Двигатель ЗМЗ-523/524 представляет собой глубоко модернизированную версию мотора ЗМЗ-53. Последний продержался на конвейере с 1963 года и был снят только в 2021 году. В прошлом году было принято решение о возобновлении сборки.

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