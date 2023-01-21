СОЛЛЕРС возобновил производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ

На производственной площадке ЗМЗ возобновили сборку 8-цилиндровых моторов. Выпуск двигателей был налажен еще 18 января. Моторы получили ряд обновлений.

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Заволжский моторный завод (ЗМЗ) официально входит в группу Sollers. Недавно на производственной площадке возобновили сборку известных двигателей V8. Известно, что в производство запущены 2 версии моторов - бензиновая ЗМЗ-523 и битопливная ЗМЗ-524. Последняя работает с использованием бензина и пропан-бутана.

Рабочий объем двигателя поменяли, теперь он составляет 4,67 литра. Мощность зависит от типа используемого топлива. Для бензинового мотора установлена производительность 124 л.с., для битопливного она составляет 138 л.с.

Блок цилиндров отливается с использованием легких сплавов на основе алюминия. Еще одна особенность мотора V8 - инжекторная система впрыска. Отмечается, что двигатель ЗМЗ V8 выгоден в эксплуатации, особенно если рассматривать битопливную версию. Еще одно преимущество силового агрегата - хорошие динамические характеристики. Такие двигатели можно использовать в сегменте коммерческого транспорта, так как они позволяют экономить топливо и снижать затраты на обслуживание.