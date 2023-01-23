Раскрыт тираж сверхэкономичной Lada Granta

Журналисты Drom.ru раскрыли тираж сверхэкономичной Lada Granta CNG с заводским газобаллонным оборудованием. По данным издания, ежегодно планируют выпускать три тысячи битопливных машин. Доработкой «бюджетников» будет заниматься тольяттинский партнёр АвтоВАЗа «АТС-Авто». Поскольку за последние два года в России было реализовано более двухсот тысяч Lada Granta, нетрудно оценить, что доля версии CNG составит около трёх процентов от общего объёма продаж.

Фото: Пресс-служба "АвтоВАЗ" Пресс-служба "АвтоВАЗ"

Lada Granta CNG появилась в продаже в этом году. После доработок «АТС-Авто» автомобиль может потреблять и бензин, и сжатый природный газ (метан). Запас хода полностью заправленного автомобиля — около 1000 километров, ведь помимо штатного 50-литрового бензобака есть 80-литровый баллон для газа. Заявленный расход метана — 6,1 кубометра на 100 километров.

Обратная сторона медали — уменьшение объёма багажника седана с 520 до 340 литров, отсутствие возможностей трансформации салона и удорожание на 45 тысяч рублей относительно исходной модели с кондиционером. Это значит, что рекомендуемая розничная цена Lada Granta CNG — от 801 тысячи рублей. Зато по оценке АвтоВАЗа эксплуатация битопливной «Гранты» в два-три раза выгоднее бензинового аналога.