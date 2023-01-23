Попавший в ДТП звезда «Мстителей» заявил о 30 сломанных костях

Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер сломал больше 30 костей. Об этом актер сообщил в Twitter-аккаунте.

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Звезда франшизы Marvel «Мстители» опубликовал в своем аккаунте новое фото, на котором запечатлен процесс реабилитации после ДТП. Реннер поблагодарил фанатов за заботу и выразил им свою признательность.

«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее, как и моя связь с семьей и друзьями», — добавил он.

В настоящее время Джереми Реннер находится дома.

Ранее сообщалось о возможной ампутации ноги у актера после попадания под снегоуборочную машину. По словам источника, близкого к Реннеру, артист уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация или он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.