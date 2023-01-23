Jeep уличили в обмане с характеристиками гибридных внедорожников. Юридическая фирма Keller Rohrback из Сиэтла собирает данные владельцев Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe для возможной претензии в адрес автопроизводителя. Обладатели гибридных Jeep выяснили, что в холодную погоду запас хода без активации двигателя внутреннего сгорания не соответствует заявленному, поскольку бензиновый мотор периодически запускается даже в режиме EV.

Фото: Jeep Wrangler 4xe Jeep Wrangler 4xe

Jeep утверждает, что заряжаемые гибриды 4xe способны проехать на электротяге от 34 до 40 километров, однако юридически подкованные владельцы выяснили, что такие характеристики справедливы не всегда. Предположительно, это связано со специальным режимом обновления топлива и масла (FORM), который поддерживает нужную температуру двигателя внутреннего сгорания зимой.

Чтобы избежать чрезмерного охлаждения двигателя при движении на электротяге, электроника кратковременно запускает «турбочетвёрку», что неизбежно приводит к незначительным выбросам вредных веществ. Keller Rohrback полагает, что раз режим FORM подраздумевает активацию ДВС, засчитывать пробег на электротяге нельзя, а значит Jeep вводит покупателей в заблуждение своей рекламой.