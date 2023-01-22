Выяснилось, на сколько «китайцы» дефорсируют моторы в России

«Авторевю» выяснило, на сколько «китайцы» дефорсируют моторы в России. Коллеги протестировали на динамометрическом стенде Haval Dargo, Exeed VX и Exeed LX, чтобы проверить, действительно ли российские спецификации китайских кроссоверов «душат» ради экономии на налогах или же речь идёт о сертификационных хитростях. Корректный замер возможно произвести только на машинах с ручным режимом трансмиссии: у испытуемых такой есть.

Фото: Haval Haval

В Поднебесной Exeed VX с 2,0-литровым турбомотором рассчитан на 261 лошадиную силу, но в России флагманская модель сертифицирована с 249 лошадиными силами. По итогам замеров выяснилось, что большой кроссовер выдаёт 247 лошадиных сил, то есть премиум-бренд Chery не лукавит.

«Младший» Exeed LX с турбомотором объёмом 1,5 литра тоже подтвердил заявленные характеристики: коллеги намерили 143 лошадиные силы из обещанных россиянам 147. В Поднебесной аналогичная спецификация рассчитана на 156 лошадиных сил.

А вот Haval Dargo оказался мощнее заявленного: вместо 192 лошадиных сил на стенде удалось выжать 202 лошадиные силы. В Китае похожий кроссовер Haval DaGou сертифицирован с 211 лошадиными силами.