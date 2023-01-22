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29 минут назад

В правительстве РФ анонсировали выпуск люкс электромобилей Aurus

Ura.Ru

Люксовые автомобили Aurus отечественного производства планируется выпускать в электрической версии. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Анонсирован выпуск люкс электромобилей Aurus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками», — рассказала Абрамченко.

Ее слова приводит РИА Новости.

Aurus стали собирать заявки от частных клиентов в марте 2020 года. Всего было зарегистрировано свыше 700 предзаказов. Популярность марка получила после того, как ей стал пользоваться президент России Владимир Путин. С 2021 года в России введется разработка электромобиля под тем же брендом.

Автоновости,Виктория Абрамченко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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