Анонсирован выпуск люкс электромобилей Aurus

Aurus стали собирать заявки от частных клиентов в марте 2020 года. Всего было зарегистрировано свыше 700 предзаказов. Популярность марка получила после того, как ей стал пользоваться президент России Владимир Путин. С 2021 года в России введется разработка электромобиля под тем же брендом.