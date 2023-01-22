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21 минуту назад

Китайцы удивили сверхмощным V12 для лимузина Си Цзиньпина

Motor.ru

Китайцы удивили сверхмощным V12 для лимузина Си Цзиньпина. Пресс-служба FAW отчиталась о выпуске первого V12TD: 6,0-литрового агрегата с выдающимися характеристиками мощности (762 лошадиные силы) и крутящего момента (1100 Нм). Флагман китайского моторостроения будет работать в составе гибридной системы на самых престижных и дорогих моделях Hongqi. Отмечается, что новый мотор самодостаточен, то есть технологии не зависят от иностранных компонентов.

Китайцы удивили сверхмощным V12 для лимузина Си Цзиньпина
Фото: Hongqi N701, momobil.idHongqi N701, momobil.id

В Поднебесной транспортный налог рассчитывается от рабочего объёма двигателя, так что многолитровые легковушки — штучный товар. Однако флагманские Hongqi и не претендуют на массовость: например, автомобили, которыми пользуется китайский лидер Си Цзиньпинь в свободной продаже не появились вовсе.

О лимузине Hongqi N701 спустя полгода после первого появления мало что известно, а на подходе новый представительский автомобиль с индексом L5. Китайские журналисты ожидают, что на «пятёрке» новый V12 точно появится. Поскольку Hongqi L5 первого поколения (и его длиннобазная версия L9) до сих пор используются Си Цзиньпином, лимузин второго поколения наверняка станет или основной, или церемониальной машиной.

О создании нового V12 концерн FAW сообщил публично, значит в свободной продаже многоцилиндровые Hongqi тоже появятся. Однако стоить такие машины будут целое состояние, ведь даже восьмицилиндровый кроссовер LS5 оценили в без малого полтора миллиона юаней (эквивалент 15,1 миллиона рублей).

Автоновости,FAW,Цзиньпин Си,
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