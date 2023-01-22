Анонсирован выпуск люкс электромобилей Aurus

Российские автомобили премиум-сегмента Aurus планируется выпускать в электрической версии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом пишет РИА «Новости».

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Абрамченко подчеркнула, что правительство России принимает меры для популяризации российских автомобилей.

Вице-премьер уточнила, что министры в качестве служебных машин используют «Аурусы». Она добавила, что машины этого бренда собираются выпускать с электрическими силовыми установками.

Вместе с тем, пояснила Абрамченко, при запуске новых технологий, продуктов, товаров следует заранее думать о механизмах утилизации. В частности, необходимо продумать схему утилизации электромобилей в полном объеме, всех их узлов и агрегатов.