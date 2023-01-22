В РФ привезли рестайлинговый Hyundai Palisade по новой цене

В РФ привезли большой южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade, прошедший обновление. Рестайлинговый вариант данного представителя SUV-сегмента должен понравиться российским автолюбителям, его стоимость вполне конкурентоспособна.

Фото: Car.ru Car.ru

На некоторых классифайдах размещены объявления с предложением приобрести кроссоверы Hyundai Palisade. Стоимость машины составляет 6,5 млн рублей. Автомобили, прошедшие глубокий рестайлинг, попадают в страну по схеме параллельного импорта.

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Согласно имеющейся информации, все кроссоверы из ввезенной партии произведены в 2022 году. Машины новые, без пробега, имеют стандартную комплектацию.

Кроссовер Palisade изначально создавался для североамериканского рынка, он сменил модель Grand Santa Fe. Новинку впервые представили на Los Angeles Auto Show 29 ноября 2018 года. В модельном ряду компании данный автомобиль является флагманским.

Позднее, в апреле 2022 года, дебютировал рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade. Общественность смогла увидеть новинку в ходе международного автосалона в Нью-Йорке.

Отличием обновлённой модели является новая безрамочная решётка радиатора, форма которой выполнена в виде параллелепипеда. Установлены увеличенные хромированные декоративные элементы.

Вместо приевшейся двухуровневой головной оптики дизайнеры предложили узкие светодиодные полосы. Они дополняются двойными фонарями ходового света, размещёнными в нишах, слева и справа.

Салон машины также изменён. Новое многофункциональное рулевое колесо заменило стандартную «баранку», графика цифровой приборной панели также имеет другое оформление. Материалы отделки всех поверхностей радуют своей мягкостью. Установлена панорамная крыша.

Переднюю панель в буквальном смысле «перестроили». В центре размещён крупный дисплей современной мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, тогда как у прежней версии экран не превышал 10,25 дюйма.

Рестайлинговый южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade предлагается с 6- и 7-местным салоном. В первом случае раздельные кресла второго ряда можно заказать с принудительной вентиляцией. Ранее такая опция предусмотрена не была.