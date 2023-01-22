На аукционе продали самый дорогой в мире Pontiac

Площадка Mecum Auction стала местом продажи самого дорогого в мире представителя марки Pontiac. За 1,1 миллиона долларов на торгах в Киссимми был продан редчайший Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible, который объединяет в себе один из экземпляров малой серии модели конкретной модификации со статусом автомобиля, одержавшего немало побед и завоевавшего массу наград на различных конкурсах классических машин. Сам по себе Pontiac GTO не является редкостью, ведь только в 1970 году марка сделала 40 149 экземпляров автомобиля.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Из них 3979 были моделями Judge, из которых 168 — кабриолеты. Среди них — всего 17 кабриолетов Judge с новым двигателем Ram Air IV V8, десять экземпляров которых получили механическую коробку передач и оставшиеся семь были оснащены автоматической трансмиссией.

Один из этих семи кабриолетов с «автоматом» и был продан. Автомобиль цвета Orbit Orange начал свою жизнь в качестве заводского шоу-кара, а затем был поставлен офису в Милуоки, после чего оказался у дилера в Висконсине и был продан частному владельцу.