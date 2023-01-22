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1 час назад

На аукционе продали самый дорогой в мире Pontiac

Motor.ru

Площадка Mecum Auction стала местом продажи самого дорогого в мире представителя марки Pontiac. За 1,1 миллиона долларов на торгах в Киссимми был продан редчайший Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible, который объединяет в себе один из экземпляров малой серии модели конкретной модификации со статусом автомобиля, одержавшего немало побед и завоевавшего массу наград на различных конкурсах классических машин. Сам по себе Pontiac GTO не является редкостью, ведь только в 1970 году марка сделала 40 149 экземпляров автомобиля.

На аукционе продали самый дорогой в мире Pontiac
Фото: Motor.ruMotor.ru

Из них 3979 были моделями Judge, из которых 168 — кабриолеты. Среди них — всего 17 кабриолетов Judge с новым двигателем Ram Air IV V8, десять экземпляров которых получили механическую коробку передач и оставшиеся семь были оснащены автоматической трансмиссией.

Один из этих семи кабриолетов с «автоматом» и был продан. Автомобиль цвета Orbit Orange начал свою жизнь в качестве заводского шоу-кара, а затем был поставлен офису в Милуоки, после чего оказался у дилера в Висконсине и был продан частному владельцу.

Особенностью кабриолета стала богатая комплектация и редкое сочетание двигателя — 370-сильного Ram Air IV V8 — с автоматом. Прошедший комплексную реставрацию кабриолет за время своей жизни выигрывал конкурсы автомобильной красоты, что в сочетании с подтверждённой историей модели сделало конкретный экземпляр желанным экспонатом автомобильной коллекции.

Автоновости,Pontiac GTO,Pontiac,
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