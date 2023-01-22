Новый Nissan Z превратили в машину Хана для нового «Форсажа»

На автосалоне в Токио известное тюнинг-ателье VeilSide представило свою новую работу, в основу которой легло купе Nissan Z. Новейший спорткар не просто превратили в яркий тюнинг-кар, но и в будущего киногероя — автомобиль, получивший название FFZ400, сыграет в очередной части франшизы «Форсаж». За руль новой машины в фильме Fast X сядет Хан Лю, для которого это будет означать смену марки с Mazda на Nissan. Персонаж Сон Кана прославился в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт».
Его оранжево-чёрная Mazda RX-7 FD VeilSide Fortune сыграла одну из самых запоминающихся ролей во всей франшизе. В 2023 году культовый дизайн вернётся в «Форсаж», но уже на Nissan Z.
Для Хана Лю построено купе в таком же оранжево-чёрном декоре и даже с аналогичными колёсами VeilSide Andrew Racing Forged V, но уже 20-дюймовыми. Купе получило пневмоподвеску и полный аэродинамический обвес, который добавил автомобилю агрессии.
В салоне появилась обивка из алькантары, новые кресла Bride с углепластиковым каркасом, а о других изменениях не сообщается. О технических доработках информации нет, но известно, что штатный 400-сильный 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 будет иметь новый блок управления двигателем и спортивную выхлопную систему.