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22 минуты назад

Prior Design доработал новый Volkswagen ID. Buzz

Motor.ru

Немецкое ателье Prior Design подготовило свой очередной проект, в рамках которого доработало весьма необычную модель. Во-первых, в качестве базового автомобиля был выбран минивэн. Во-вторых, минивэн с электрической силовой установкой. В итоге получился Volkswagen ID. Buzz, который достаточно стильный уже в базовом варианте, с дополнительной дозой стиля и агрессии во внешнем виде. Правда, никаких доработок по технической части в новом проекте не предусмотрено.

Prior Design доработал новый Volkswagen ID. Buzz
Фото:  Prior Design Prior Design

Проект Prior Design выделяется уменьшенным дорожным просветом, который подчёркивают узнаваемые белые колёса Rotiform. Уже только этого было бы достаточно, чтобы поменять облик электромобиля, но немецкие специалисты поработали ещё и над аэродинамическим обвесом.

Минивэн получил двухцветную окраску кузова, которую дополняют новая решётка радиатора, дополнительный спойлер на переднем бампере, спортивные пороги, задний бампер с диффузором и спойлер на всю ширину крыши.

О доработках интерьера в Prior Design пока не сообщают, подчёркивая, что речь пока идёт о проекте тюнинга. Больше информации появится к моменту, когда дизайнерские упражнения будут воплощены в реальном электромобиле.

Автоновости,Volkswagen,
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