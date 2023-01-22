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1 час назад

Три поколения Volkswagen Golf R сравнили в дрэге

Motor.ru

Модели Golf R уже более двух десятилетий, а сам по себе хэтчбек является самым хардкорным и самым быстрым на культовой «Нордшляйфе» вариантом модели Volkswagen Golf. И чтобы понять, какая из машин в этом семействе самая динамичная и быстрая на прямой, авторы YouTube-канала Officially Gassed свели в дрэг-рейсинге три поколения Volkswagen Golf R. Причём каждый из автомобилей был в тюнинговом варианте, что добавило интриги. Машины мощнее стандартных хэтчбеков, однако между собой разница тоже есть.

Три поколения Volkswagen Golf R сравнили в дрэге
Фото: Officially GassedOfficially Gassed

Все участвующие в битве поколения Volkswagen Golf R оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором, полным приводом и роботизированной коробкой передач DSG, но мощность агрегата у каждого автомобиля отличается.

У поколения Mk6 с тюнинг-китом Stage 3 под капотом 450-сильный двигатель, у модели Mk7 пакет доработок скромнее, Stage 2, поэтому у него мощность «всего» 420 сил. Самый «свежий» автомобиль генерации Mk8 имеет тюнинг базового уровня Stage1, но мощность его не названа — хэтчбек с предрелизной версией программы блока управления двигателем, отдачу которого ещё не замерили.

С учётом минимальной разницы в мощности и массе гонка получилась интересной и наглядной. Сражение трёх хэтчбеков, пусть и доработанных, позволило оценить динамику разных поколений культового Volkswagen Golf R.

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