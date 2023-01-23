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1 час назад

Правительство РФ перенесло строительство автомагистралей на пять лет

Ura.Ruиещё 1

Правительство России перенесло запланированное ранее финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара на пять лет. Согласно плану, бюджет выделят только на их проектирование.

Правительство РФ перенесло строительство автомагистралей на пять лет
Фото: ТАССТАСС

«Речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей», — сообщает «КоммКоммерсант», ссылаясь на план.

В Минтрансе пояснили, что коррективы внесены с учетом сокращения бюджета.

«Уже начатые стройки закончат, новые пока начинать не будут, за исключением обходов отдельных городов», — передает издание.

При этом, ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объем финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей, передает RT.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Коммерсант,Минтранс РФ,Правительство РФ,
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