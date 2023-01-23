Правительство РФ перенесло строительство автомагистралей на пять лет

«Речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей», — сообщает «КоммКоммерсант», ссылаясь на план.