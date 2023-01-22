Bugatti Centodieci стилизовали под гоночный EB110 SS

В 2019 году состоялась премьера гиперкара Bugatti Centodieci — модель, которая будет выпущена в количестве 10 экземпляров, каждый из которых нашёл владельца сразу после премьеры, является трибьютом модели Bugatti EB110 из 90-х годов. Дизайн уникального гиперкара вдохновлён EB110 Super Sport, но построен на базе современного Chiron. Что не помешало владельцу одного из Centodieci ещё сильнее подчеркнуть связь с классической моделью. Американский клиент в качестве источника вдохновения избрал Bugatti EB110S Le Mans.

Фото: Bugatti Bugatti

Это единственный вариант модели, который стартовал в марафоне «24 часа Ле-Мана». В 1994 году три француза — Ален Кудини, Эрик Элари и Жан-Кристоф Бульон — квалифицировались на 18-м месте среди 50 участников гонки, а в гонке, через 23 часа 13 минут после старта и всего за 47 минут до финиша, вылетели с трассы.

Несмотря на сход в гонке, модель показала среднюю скорость 190,55 километров в час и самый быстрый круг за 4:16,94 в своём классе. Покупатель Bugatti Centodieci попросил французского автопроизводителя оформить свой гиперкар в стиле гоночной машины 1994 года.