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12 минут назад

В России выставили на продажу DeLorean из фильма «Назад в будущее»

Motor.ruиещё 2

В России появился в продаже DeLorean DMC-12, известный по знаменитой кинофраншизе «Назад в будущее». Одно из девяти тысяч выпущенных ирландской компанией купе внезапно выставили на «Авито Авто». Утверждается, что автомобиль 1981 года оригинальный и отлично сохранился, а также пока не ездил по российским дорогам. «Стиль на колесах», как охарактеризовал его продавец, находится в Красноярске и оценивается в 8 500 000 рублей.

В России выставили на продажу DeLorean из фильма «Назад в будущее»
Фото: motor.rumotor.ru

Продавец предлагает DeLorean DMC-12 в классическом серебристом цвете и в полностью оригинальном состоянии. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый мотор PRV V6 мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. У спорткара серый кожаный салон, аутентичный трехспицевый руль в кожаной оплетке, а из опций имеются кондиционер и стереосистема.

С 1981 по 1983 год североирландская DeLorean Motor Company выпустила девять тысяч DMC-12. То есть, в Красноярск попал один из ранних образцов. До наших дней дожили большинство из них — порядка 6,5 тысячи штук, которые то и дело всплывают на различных маркетплейсах и аукционах.

Среди них попадаются необычные версии: в 2019 году, к примеру, с молотка пустили двухдверку в редком черном цвете кузова и с относительно небольшим пробегом — менее 10 тысяч километров.

В прошлом году культовое имя воскресили. Техасская компания DeLorean Motor Company (DMC), владеющая маркой DeLorean с 1995 года, представила новое прочтение легендарного спорткара с дизайном от Italdesign. Модель сохранила двери-«крылья чайки», но получила непохожий на оригинал обтекаемый кузов, современный дизайн и четыре кресла с развитой боковой поддержкой в салоне. Кроме того, новый DeLorean — это электрокар с запасом хода 483 километра.

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