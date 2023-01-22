Audi анонсировала концептуальный кроссовер Activesphere

Компания Audi опубликовала предварительное изображение нового кроссовера Activesphere, который представит 26 января. Изображение-тизер показывает профиль нового автомобиля и после обработки изображения на нем можно заметить увеличенный дорожный просвет нового кроссовера, сообщает Motor1.

Фото: Audi Audi

Это уже четвертое изображение-тизер, раскрывающее особенности дизайна Activesphere Concept. На первом из них можно было заметить внедорожные шины. Известно также, что автомобиль получит стеклянную крышу.