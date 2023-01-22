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1 час назад

Polestar показал строительство снежного шоурума

Motor.ru

В 2022 году производитель электромобилей Polestar, который вырос в отдельный бренд из придворного тюнинг-ателье Volvo, открыл в финском городе Рованиеми точку розничной торговли под названием Snow Space. Необычный шоурум шведский автопроизводитель построил целиком из снега, чтобы подчеркнуть экологичность своих моделей и нанести минимальный урон природе в процессе строительства. Правда, постройка будет недолговечной и по естественным причинам исчезнет уже в феврале.

Polestar показал строительство снежного шоурума
Фото: PolestarPolestar

Куб с длиной стороны 12 метров появился около городской администрации и городской библиотеки столицы Лапландии. Снег и лёд для постройки доставили с расположенного неподалёку горнолыжного курорта Оунасваара.

Туда они и будут возвращены после демонтажа шоурума. Внутри снежного помещения разместили настоящий электромобиль Polestar 2, а в стенах двухметровой толщины организовали ниши для демонстрации «аксессуаров». Мастера ледовых скульптур выточили колёсные диски и подвеску, имитирующие реальные запчасти из каталога Polestar.

Автоновости,Volvo,
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