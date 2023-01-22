Polestar показал строительство снежного шоурума

В 2022 году производитель электромобилей Polestar, который вырос в отдельный бренд из придворного тюнинг-ателье Volvo, открыл в финском городе Рованиеми точку розничной торговли под названием Snow Space. Необычный шоурум шведский автопроизводитель построил целиком из снега, чтобы подчеркнуть экологичность своих моделей и нанести минимальный урон природе в процессе строительства. Правда, постройка будет недолговечной и по естественным причинам исчезнет уже в феврале.