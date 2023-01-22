Mansory построила уникальный Rolls-Royce Cullinan

Тюнинг-ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило свою очередную программу доработки Rolls-Royce. В качестве базовой модели взяли кроссовер Cullinan, который можно персонализировать и в заводских условиях, но для неназванного клиента тюнеры подготовили единственный в своём роде Rolls-Royce Cullinan с именем Linea D'Oro. Его кузов окрашен в два цвета — чёрный через градиент переходит в бирюзовый и дополнен акцентами из 24-каратного золота.

Фото: motor.ru motor.ru

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Автомобиль получил элементы обвеса — бамперы, юбки, задний диффузор и крылья — от представленного ранее проекта Billionaire, которые дополнены 24-дюймовыми колёсами FD.15.

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В тон экстерьеру переоформлен и салон, в котором доминирует бирюзовая кожа, дополненная оранжевыми акцентами. Чёрные декоративные элементы также инкрустированы драгоценным металлом, в роли которого — сусальное золото.

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Вмешательство в техническую начинку ограничилось легкой форсировкой 6,75-литрового V12: отдачу двигателя увеличили с 571 лошадиной силы и 850 Нм крутящего момента до 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента — это больше, чем у флагманского заводского Cullinan Black Badge (600 сил и 900 Нм) и позволяет с места до 100 километров в час разгоняться за 5 секунд и развивать 280 километров в час максимальной скорости.