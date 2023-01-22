В регионах начался ажиотаж перед завозом бензиновых "Москвичей"

В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Санкт-Петербурге местные жители начали обзванивать автосалоны в попытке приобрести "Москвичи". Как сообщили "РГ" представители региональных дилеров, поставки кроссоверов должны начаться до конца января. Но уже сейчас потенциальные покупатели записываются на тест-драйв: в основном людей интересуют бензиновые модели.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уже писала "РГ", первые "Москвичи" начали продавать в столице в 11 дилерских пунктах. Их определили по итогам заявочной кампании в октябре прошлого года, напомнил директор автозавода Дмитрий Пронин. Теперь добавились еще 10 городов, где будут продаваться автомобили возрожденной марки: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфа. В общей сложности заработает 21 дилерский центр, где будут заниматься реализацией и обслуживанием авто. По оценкам Дмитрия Пронина, отгрузки должны начаться в конце января. В ряде региональных салонов "РГ" сообщили, что вероятнее всего активные продажи развернут в марте. Но уже сейчас готовятся площадки под шоурумы.

Видео дня

А в краснодарском "Юг-Авто" заявили о подготовке специального маршрута по городу для тех, кто решит протестировать "Москвич" перед покупкой. Перед автоцентром "Москвич" сделают удобную парковку, внутри - кафе и детскую комнату. Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по количеству электромобилей, поэтому в местных автосалонах рассчитывают на активные продажи "Москвичей 3е". Но на первом этапе будет продаваться именно бензиновая версия в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.