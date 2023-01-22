Ford откажется от партнёрства с Volkswagen в сфере электрокаров

Ford откажется от дальнейшего партнёрства с Volkswagen в сфере электрокаров. Об этом заявило издание Automotive News Europe, сославшись на менеджера по развитию электромобилей Ford Мартина Сандерса. Руководитель «голубого овала» заявил, что платформа Volkswagen MEB позволила сэкономить два года, но оказалась переходной технологией для Ford. К концу десятилетия американцы перейдут на электрическую архитектуру собственной разработки.

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О сотрудничества Ford и Volkswagen в сфере электромобилей было объявлено весной 2020 года. Первенец «голубого овала» с немецкой техникой будет представлен в марте, и судя по описанию речь идёт об американском аналоге Volkswagen ID.4. Второй электрокар Ford на платформе MEB будет представлять собой спортивный кроссовер.

Обе новинки Ford на платформе MEB будут выпускаться на заводе в Кельне. Инвестиции в развитие сборочной площадки оцениваются в два миллиарда долларов. До момента создания собственной электроплатформы, кроссоверы с немецкими корнями станут главной надеждой Ford в европейском сегменте электромобилей. О новой платформе Ford для электрокаров информации мало: Мартина Сандерс дал понять, что речь идёт об универсальной «тележке», разрабатываемой в США.