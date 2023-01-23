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1 час назад

В Китае резко обвалились продажи Great Wall и Haval

Motor.ru

В Китае резко обвалились продажи автомобилей концерна Great Wall Motor: в серьёзном минусе и грузовички материнской марки Great Wall, и кроссоверы Haval, и электрокары Ora, и гибриды Wey. Общий объём продаж снизился на 17 процентов до без малого 1,07 миллиона единиц, причём неудачи в основном касаются внутреннего рынка. Экспортные поставки увеличились на 21 процент до 173 тысяч единиц. Записать прошедший год в актив могут только маркетологи Tank.

В Китае резко обвалились продажи Great Wall и Haval
Фото: Motor.ruMotor.ru

Китайские аналитики отметили, что особенно провальным для Great Wall Motor (GWM) стал четвёртый квартал: например, в декабре продажи Haval, Wei и Ora на внутреннем рынке упали более чем вдвое! Падение спроса уже сказалось на планах GWM: целевые показатели продаж и чистой прибыли на 2023 год значительно снизились.

Ещё один вывод топ-менеджеров — изменение организационной структуры GWM. Реформы коснутся всех дочерних марок: Haval, Wey, Tank, Ora, Great Wall Pickup и Salon. Китайские журналисты напоминают, что движущей силой Great Wall в середине 1990-х были пикапы, в 2010-е годы кассу делали кроссоверы, но для успеха в 2030-е нужны электромобили, а их продажи пока не внушают оптимизма.

Впрочем, отставание Great Wall Motor в сегменте электрокаров едва ли скажется на стратегии концерна в России. У нас пока официально не продаются даже гибридные автомобили, а доля Haval на падающем рынке увеличилась с 2,42 до 5,45 процента. В этом году марка Haval может побороться с Chery и Geely за титул самой продаваемой иномарки в России.

Автоновости,Кроссовер,Chery,Geely,
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