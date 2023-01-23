В Китае резко обвалились продажи Great Wall и Haval

В Китае резко обвалились продажи автомобилей концерна Great Wall Motor: в серьёзном минусе и грузовички материнской марки Great Wall, и кроссоверы Haval, и электрокары Ora, и гибриды Wey. Общий объём продаж снизился на 17 процентов до без малого 1,07 миллиона единиц, причём неудачи в основном касаются внутреннего рынка. Экспортные поставки увеличились на 21 процент до 173 тысяч единиц. Записать прошедший год в актив могут только маркетологи Tank.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Китайские аналитики отметили, что особенно провальным для Great Wall Motor (GWM) стал четвёртый квартал: например, в декабре продажи Haval, Wei и Ora на внутреннем рынке упали более чем вдвое! Падение спроса уже сказалось на планах GWM: целевые показатели продаж и чистой прибыли на 2023 год значительно снизились.

Ещё один вывод топ-менеджеров — изменение организационной структуры GWM. Реформы коснутся всех дочерних марок: Haval, Wey, Tank, Ora, Great Wall Pickup и Salon. Китайские журналисты напоминают, что движущей силой Great Wall в середине 1990-х были пикапы, в 2010-е годы кассу делали кроссоверы, но для успеха в 2030-е нужны электромобили, а их продажи пока не внушают оптимизма.