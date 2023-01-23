Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД (11 км). Об этом сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ. Новости" со ссылкой на московское управление МВД РФ .

По информации МВД, пострадавших нет и на месте работают сотрудники ГИБДД . Ранее Telegram-канал московского Дептранса сообщал, что пять машин столкнулись днем 22 января на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги перед шоссе Энтузиастов.

По данным департамента, движение в районе ДТП было осложнено и три полосы из пяти перекрыли. До этого в Каслинском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo, в результате которого погибли пять человек. Инцидент произошел рано утром на автодороге Тюбук — Кыштым.