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1 час назад

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Газета.Ru

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД (11 км). Об этом сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ. Новости" со ссылкой на московское управление МВД РФ.

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

По информации МВД, пострадавших нет и на месте работают сотрудники ГИБДД. Ранее Telegram-канал московского Дептранса сообщал, что пять машин столкнулись днем 22 января на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги перед шоссе Энтузиастов.

По данным департамента, движение в районе ДТП было осложнено и три полосы из пяти перекрыли. До этого в Каслинском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo, в результате которого погибли пять человек. Инцидент произошел рано утром на автодороге Тюбук — Кыштым.

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