Продажи автомобилей EXEED в России в 2022 году увеличились в 4,5 раза

Объем продаж автомобилей EXEED в РФ в 2022 году увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил более 12 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 2022 года в России было куплено 12 тыс. 127 автомобилей EXEED, что в 4,5 раза больше показателя годичной давности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самым популярным автомобилем EXEED на российском рынке в октябре стал среднеразмерный кроссовер TXL. Всего было реализовано 5 тыс. 86 автомобилей этой модели (рост в 2,1 раза). Второе место занял полноразмерный внедорожник VX - было продано 3 тыс. 824 машины (рост в 16,6 раза). Замыкает тройку бестселлеров EXEED LX, на котором остановили свой выбор 3 тыс. 217 покупателей.