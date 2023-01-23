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54 минуты назад

В правительстве РФ указали на ключевой недостаток электромобилей в России

Ura.Ru

Внедрять электроавтомобили в России стоит аккуратно из-за отсутствия системы для их утилизации на данный момент. Об это рассказала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

Стал известен ключевой недостаток электромобилей в России
Фото: ТАССТАСС

«Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин. Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили», — заявила Абрамченко РИА Новости.

Так она ответила на вопрос о запуске в массовое производство электроавтомобилей в России.

Электроавтомобили обладают рядом преимуществ перед обычным транспортом. Например, они не выбрасывают углекислый газ в атмосферу. В 2021 году в России стали выдавать кредиты на покупку экологичных машин. В том же году в «АвтоВАЗе» рассказали, что компания готова запустить массовое производство электроавтомобилей при наличии на них высокого спроса. В 2023 году Абрамченко рассказала, что в России планируется выпуск люксовых автомобилей Aurus в электрической версии.

Автоновости,Виктория Абрамченко,Автоваз,Правительство РФ,
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