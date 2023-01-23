Aurus получит электрическую версию

Линейка отечественных автомобилей марки Aurus может пополниться электрическими версиями. Это будут электрокары люкс класса.

Фото: aurusmotors.com aurusmotors.com

Aurus - отечественный производитель автомобилей представительского класса, который существует в России несколько лет. В скором времени линейка бренда может расшириться - в ней появятся электрические версии уже существующих моделей.

Представители компании сообщили, что на данный момент проходит процесс популяризации российских автомобилей. Правительство РФ уже оснащено машинами марки Aurus. Многие эксперты скептически относятся к электрокарам, так как есть вопросы к системе их утилизации.

Считается, что за авто с электрическими силовыми установками будущее, так как на планете остается меньше ископаемых источников энергии, но перед запуском нового продукта требуется рассмотреть возможность его утилизации в дальнейшем. В настоящее время не существует технологий утилизации всех узлов и агрегатов электрокара, поэтому данная структура требует обновления и доработки.

Aurus является первым российским брендом, который предлагает на рынке седаны, лимузины, минивэны и внедорожники люксового класса. Проект носит кодовое название “Кортеж” и реализуется государственным институтом НАМИ.