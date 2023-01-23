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33 минуты назад

Легендарный трактор Беларус получил версию с автопилотом

Ferra.ru

Минский тракторный завод, белорусский производитель сельскохозяйственной техники, представил два новых беспилотника на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная».

Легендарный трактор «Беларус» получил версию с автопилотом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первый беспилотник, известный как Belarus 3523i, разрабатывался в партнёрстве с Объединённым институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Второй же беспилотник, КФУ-МТЗ-112, создан Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».

По словам главного конструктора ОАО МТЗ Николая Зезетко, завод и дальше будет продолжать развивать направление беспилотных машин. Так, ожидается, что электронная система управления позволит максимально эффективно использовать трактор для сельскохозяйственных работ в любое время суток.

Ещё одним плюсов данного подхода называется возможность управлять сразу целым парком автономных машин силами одного оператора.

Автоновости,РАН,
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