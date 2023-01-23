Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился

Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo GTS обновился и обрел матричные фары. Топ-версия пятидверки для бразильского рынка доработана вслед за массовыми Polo и Polo Track. Отличия от других «бюджетников» сводятся к спортивному декору, расширенному набору базового оборудования и 150-сильному турбомотору объёмом 1,4 литра. Изюминка Polo GTS — оптика с технологией Matrix LED: ранее в этом сегменте в Бразилии такая опция не предлагалась.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Volkswagen Polo GTS доработан по аналогии с обычными бразильскими хэтчбеками, пережившими рестайлинг четыре месяца назад. Сзади появился новый диффузор и фонари с оригинальной световой подписью, спереди — бампер от Polo GTI, решётка радиатора с красной полосой и другие фары.

Как и прежде, хот-хэтч выделяется оригинальной палитрой цветов, 18-дюймовыми дисками с алмазной прострочкой, двустволкой выхлопа и спойлером. В салоне покупателя порадуют кресла с развитой боковой поддержкой, яркий декор и солидный по меркам сегмента набор опций: есть четыре подушки безопасности, парктроники «по кругу», медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, электронная блокировка дифференциала, а также автоматический дальний свет. С рестайлингом у Polo GTS появились порты USB Type-C и беспроводная зарядка для гаджетов.

Техническая начинка стандартная: если обычные бразильские Polo оснащаются 1,0-литровыми двигателями с тремя цилиндрами (84 или 116 лошадиных сил), то для версии GTS доступен более мощный четырёхцилиндровый турбомотор на 150 лошадиных сил и 250 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатым автоматом, разгон с места до 100 километров в час занимает 8,3 секунды.