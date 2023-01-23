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1 час назад

Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился и обрел матричные фары

Motor.ru

Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo GTS обновился и обрел матричные фары. Топ-версия пятидверки для бразильского рынка доработана вслед за массовыми Polo и Polo Track. Отличия от других «бюджетников» сводятся к спортивному декору, расширенному набору базового оборудования и 150-сильному турбомотору объёмом 1,4 литра. Изюминка Polo GTS — оптика с технологией Matrix LED: ранее в этом сегменте в Бразилии такая опция не предлагалась.

Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился
Фото: Motor.ruMotor.ru

Volkswagen Polo GTS доработан по аналогии с обычными бразильскими хэтчбеками, пережившими рестайлинг четыре месяца назад. Сзади появился новый диффузор и фонари с оригинальной световой подписью, спереди — бампер от Polo GTI, решётка радиатора с красной полосой и другие фары.

Как и прежде, хот-хэтч выделяется оригинальной палитрой цветов, 18-дюймовыми дисками с алмазной прострочкой, двустволкой выхлопа и спойлером. В салоне покупателя порадуют кресла с развитой боковой поддержкой, яркий декор и солидный по меркам сегмента набор опций: есть четыре подушки безопасности, парктроники «по кругу», медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, электронная блокировка дифференциала, а также автоматический дальний свет. С рестайлингом у Polo GTS появились порты USB Type-C и беспроводная зарядка для гаджетов.

Техническая начинка стандартная: если обычные бразильские Polo оснащаются 1,0-литровыми двигателями с тремя цилиндрами (84 или 116 лошадиных сил), то для версии GTS доступен более мощный четырёхцилиндровый турбомотор на 150 лошадиных сил и 250 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатым автоматом, разгон с места до 100 километров в час занимает 8,3 секунды.

Цены на Volkswagen Polo GTS стартуют со 145 790 бразильских реалов (эквивалент 1,92 миллиона рублей), то есть новинка на 75 процентов дороже базовой версии (от 82 990 реалов или 1,1 миллиона рублей). На подходе ещё один «подогретый» бюджетный Volkswagen — обновлённый седан Virtus GTS.

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