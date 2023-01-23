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1 час назад

Nissan купит «до 15%» доли в электромобильном бизнесе Renault

FBM.ru

По данным японской вещательной ассоциации NHK, Nissan приобретет «до 15%» бизнеса электромобилей Renault. Сообщается, что обе компании внесли окончательные коррективы в достигнутое соглашение, направленное на корректировку текущих отношений капитала.

Nissan купит долю в электромобильном бизнесе Renault
Фото: FBM.ruFBM.ru

В объединении капитала двух компаний предыдущие доли участия каждой компании составляли 43% для Renault и 15% для Nissan. Ранее в Renault считали, что инвестиции Nissan в Ampere, бизнес по производству электромобилей, который Renault в настоящее время выделяет, могут быть ниже, чем ожидалось. Renault оценивает Ampere примерно в 10 миллиардов евро.

Предложение по соглашению включает временную передачу акций другой компании и их поэтапную продажу, чтобы уменьшить долю Renault в Nissan до 15 процентов, сообщила NHK со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Кроме того, согласно обзору отношений капитала, инвестиции Nissan в новую компанию по производству электромобилей, запрошенные Renault, будут составлять «до 15%», а конкретный коэффициент инвестиций или сумма инвестиций еще не определены.

В дальнейшем от советов директоров обеих компаний потребуются решения, и, хотя окончательное соглашение еще не достигнуто, мы вступаем в новый этап в достижении равноправного партнерства, к которому стремится Nissan.

Автоновости,Renault,Nissan,
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