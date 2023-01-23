В России появилась Toyota за 1,5 млн рублей

Еще одна новинка российской авторынка - Toyota Wigo (также модель известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla). Как выяснила "Российская газета", за хэтчбек 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят 1,5 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota Пресс-служба Toyota

Среди опций продавец указывает подогрев сидений, кондиционер, камеру заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо, литые легкосплавные диски.

Машина предлагается с четырехцилиндровым 1.2 (88 л.с.), который работает в паре с четырехступенчатым "автоматом". При этом существует еще версия с трехцилиндровым мотором 1.0 (67 л.с.).

Модель пережила второй рестайлинг в 2020 году, который принес ей новые бамперы, другие противотуманки, иную графику задних фонарей и более крупные зеркала заднего вида. В салоне были изменены оформление и дефлекторы вентиляции. Блок управления "климатом" получил кнопки и аккуратный монохромный экран. Обновилась и мультимедиа - появился доступ к новым функциям.