«Правый руль» возвращается в Россию

В прошлом году Владивостокская таможня оформила почти 200 тысяч поддержанных автомобилей, которые привезли физические лица, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ведомстве, рост количества ввезенных автомобилей составил 72% по сравнению с прошлым годом. При этом резкий рост начался летом этого года – в июне таможня оформила 15 тысяч автомобилей. К декабрю количество оформляемых автомашин увеличилось практически вдвое. Так, в ноябре специалисты оформили уже 28 тысяч поддержанных иномарок.

В большинстве случаев жители Приморья привозят автомобили японских марок: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Достаточно высокий уровень показывают машины из Южной Кореи, а вот с машинами из Китая – единичные случаи.

По словам первого заместителя руководителя Владивостокской таможни Константина Пономарева, в декабре количество оформленных машин составило 26 тысяч машин, а в первую неделю января специалисты оформили 1700 машин.

«Для сравнения в предшествующем году в декабре было оформлено всего 11 тысяч. Поэтому данное направление мы продолжаем держать на контроле», – добавил первый заместитель.