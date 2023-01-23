«Правый руль» возвращается в Россию

В прошлом году Владивостокская таможня оформила почти 200 тысяч поддержанных автомобилей, которые привезли физические лица, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в ведомстве, рост количества ввезенных автомобилей составил 72% по сравнению с прошлым годом. При этом резкий рост начался летом этого года – в июне таможня оформила 15 тысяч автомобилей. К декабрю количество оформляемых автомашин увеличилось практически вдвое. Так, в ноябре специалисты оформили уже 28 тысяч поддержанных иномарок.
В большинстве случаев жители Приморья привозят автомобили японских марок: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Достаточно высокий уровень показывают машины из Южной Кореи, а вот с машинами из Китая – единичные случаи.
По словам первого заместителя руководителя Владивостокской таможни Константина Пономарева, в декабре количество оформленных машин составило 26 тысяч машин, а в первую неделю января специалисты оформили 1700 машин.
«Для сравнения в предшествующем году в декабре было оформлено всего 11 тысяч. Поэтому данное направление мы продолжаем держать на контроле», – добавил первый заместитель.
Напомним, что после введения некоторых санкций эксперты не исключали варианта полного ухода от ввоза поддержанных иномарок. Однако, вместо снижение активности был показан значительный рост товарооборота. Частично спрос поддерживался благодаря невысокой стоимости доллара и йены.