Власти назвали стоимость строительства трассы из Ростова-на-Дону в Крым

«Говорить о стоимости строительства, пока не будет готов рабочий проект с его финансово-экономическим обоснованием, рано. Но можно прикинуть. Если считать от Симферополя, то до Ростова по северному побережью Азовского моря - около 600 км (по южному пути через Крымский мост - почти 700 км). "Таврида" с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 млрд рублей. Так что, полагаю, в 350-400 млрд рублей (с учетом инфляции с 2020 года) уложимся», - сказал Сальдо.