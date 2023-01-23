Власти назвали стоимость строительства трассы из Ростова-на-Дону в Крым

Стоимость строительства дороги, которая пройдет через новые регионы России, обойдется примерно в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Говорить о стоимости строительства, пока не будет готов рабочий проект с его финансово-экономическим обоснованием, рано. Но можно прикинуть. Если считать от Симферополя, то до Ростова по северному побережью Азовского моря - около 600 км (по южному пути через Крымский мост - почти 700 км). "Таврида" с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 млрд рублей. Так что, полагаю, в 350-400 млрд рублей (с учетом инфляции с 2020 года) уложимся», - сказал Сальдо.
При этом он подчеркнул, что это будет не продление трассы «Таврида», а строительство новой автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону, такой же по качеству и эксплуатационным характеристикам. В настоящее время идут проектно-изыскательские работы, строительство может начаться уже в 2023 году.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь - Ростов-на-Дону, которая позволит снизить нагрузку с Крымского моста.