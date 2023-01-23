Малайзия захотела увеличить поставки автозапчастей в Россию

Торговый советник посольства Малайзии в РФ Хайфил Элми Джамил сообщил о стремлении государства увеличить экспорт в Россию автозапчастей, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Джамил отметил, что страна с оптимизмом смотрит на такую перспективу. Кроме того, Малайзия поощряет российский бизнес выбирать компании этого государства в качестве бизнес-партнера, подчеркнул он.

По словам Джамила, правительство активно продвигает малайзийские продукты и услуги в России. Также страна побуждает экспортеров расширять свое присутствие на данных рынках. Они, как уточнил торговый советник, представляют для производителей страны «огромный потенциал».

Экспортироваться могут автомобильные аудиосистемы, динамики и антенны, шины для легковых автомобилей, аккумуляторы, масляные и топливные фильтры, коробки передач, тормоза, сцепления, амортизаторы, колеса, отметил Джамил. Также, по его словам, это касается рулей, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания.