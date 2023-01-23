Новый Hyundai Grandeur оценили в рублях

На Auto.ru появилось несколько объявлений о продаже Hyundai Grandeur нового, седьмого поколения, который дебютировал в Южной Корее в ноябре прошлого года. Цены варьируются от 4,3 до 5 миллионов рублей; на выбор предложены несколько версий – с базовым двигателем объемом 2,5 литра и «шестеркой» 3.5, развивающей 300 лошадиных сил. На домашнем рынке модель стоит значительно дешевле – от 37 160 000 вон, что в пересчете на рубли составляет два миллиона.

Фото: Hyundai Hyundai

Как и в случае с другими автомобилями, которые возят в Россию под заказ по схеме параллельного импорта, цена, указанная дилером, ориентировочная, так как привязана к курсу валют. Grandeur готовы поставить в Находку или во Владивосток.

С Grandeur россияне знакомы – седан продавался на нашем рынке до 2014 года, но большим спросом не пользовался. Осенью прошлого года модель перешагнула в седьмое поколение, при этом кардинально изменившись внешне.

Дизайнеры Hyundai попытались соединить современный стиль и ретро, в результате чего седан сохранил классические пропорции, а его дизайн выполнен в стиле футуристического минивэна Staria. В салоне — цифровая панель приборов и большой экран мультимедийной системы, которые контрастируют на фоне руля в стиле ретро, отсылающего к модели первого поколения.