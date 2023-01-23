Ioniq 5 учится двигаться боком

Hyundai Mobis представил концепт, основанный на полностью электрическом кроссовере Ioniq 5 CUV. Автомобиль получил набор экспериментальных колес, способных поворачиваться на 90 градусов, что позволяет двигаться боком в узких местах.
Так называемый «е-уголок» — это модуль, состоящий из автомобильного колеса, независимого привода, всех необходимых деталей подвески и тормозов. Hyundai Mobis уже показывал нам систему e-corner, но только в отдельных частях или иным образом только на одной оси. Компания впервые сняла автомобиль с заменой всех четырех колес.
Когда колеса поворачиваются на 90 градусов, Ioniq 5 может двигаться вбок от своего положения, что значительно упрощает параллельную парковку. Типичное место для параллельной парковки чуть больше самого автомобиля, утверждают инженеры. Когда вы поворачиваете колеса на 45 градусов в одну сторону спереди, а с другой стороны сзади, автомобиль сможет совершить поворот в направлении движения передних колес.