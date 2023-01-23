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58 минут назад

Назван лучший китайский автомобиль в России

Российская Газета

Портал "Китайские автомобили" провел опрос российских журналистов и блогеров, которые выбрали лучшие машины из КНР (голосовать можно было только за официально представленные модели). Как и в прошлом году, победителем стал купе-кроссовер Geely Tugella. На втором месте - Chery Tiggo 8 Pro Max, на третьем - Haval Dargo.

Назван лучший китайский автомобиль в России
Фото: Geely Geely

В десятку лучших также вошли Voyah Free, Changan Uni-K, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Omoda C5, а также две модели Exeed - TXL и VX.

Интересно, что Haval Jolion, который в прошлом году оказался на втором месте по продажам в России в сегменте SUV, не попал в топ-10. Он расположился на 11 месте.

Опрос проходил по следующим правилам: кто не сомневается в своем ответе - называет лучшую машину (она получает 3 балла) и еще 2-4, которые немного ей уступили (за это дают по 1 очку). Кто не уверен - имеет возможность определить топ-5 (упомянутые авто также получают по баллу). Собирают все 50 анкет - и подсчитываем сумму оценок, в соответствии с которой составляем итоговый рейтинг.

Всего в этом году участники опроса упомянули 23 модели, среди которых они распределили 291 балл. 32 респондента смогли назвать абсолютно лучший автомобиль, и у восьми из них им оказался как раз Geely Tugella.

По пять первых мест забрали Haval Dargo и Voyah Free, но по итогу они смогли взять только третье и четвертое место соответственно. Потому что вторым стал Chery Tiggo 8 Pro Max. Хотя лишь три участника опроса поставили его на первое место, он собрал еще 25 упоминаний - немногим меньше, чем Tugella (27). И таким образом новинка Chery оказалась выше новинки Haval.

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