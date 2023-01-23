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46 минут назад

Автосайт Carsweek опубликовал ТОП-3 главных автоновинок февраля 2023 года

PNZdrive

Пока мировые автопроизводители не спешат с премьерами своих новых моделей для российского авторынка, в последнем месяце зимы этого года ранее сложившаяся обстановка не поменяется кардинальным образом. При этом несколько новых моделей машин будут презентованы в феврале.

Опубликован ТОП-3 главных автоновинок февраля 2023 года
Фото: Toyota Toyota

Специалисты реакции Carsweek назвали три примечательных модели с премьерой в феврале этого года. На первой строчке стоит гибридное исполнение Toyota Grand Highlander. Премьера японской иномарки запланирована на мотор-шоу в Чикаго 8 февраля. В автомашине есть три ряда сидений. Версия TX аналогичная к люксовым автомоделям Lexus.

Вторая сточка принадлежит паркетнику Kaiyi Kunlun в темном оттенке кузова. Он отличается контрастной отстрочкой сидений и карт дверей. Предусмотрена вариация с семью местами в интерьере.

Завершает представленный рейтинг пикап Montana 2024 года. Головная часть модели имеет спортивное оформление благодаря двухуровневым фарам и зауженным дневным ходовым огням. В топовой комплектации есть дополнительное багажное отделение на крыше. При этом во всех исполнениях новинка имеет только переднеприводную систему. При этом автолюбителей может привлечь стоимость от 1 млн 800 тысяч рублей.

Автоновости,Lexus,Chevrolet,Toyota,
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