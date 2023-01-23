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1 час назад

Haval выпустит кроссовер с экраном во все торпедо

Российская Газета

Марка Haval продолжает тестировать кроссовер под кодовым названием B11. Это загадочная модель, которую пока эксперты китайского автопрома идентифицировать не могут, нет и подсказок от инсайдеров. Если внешний дизайн, элементы которого не прикрыты камуфляжной плёнкой, позволяют говорить о преемственности основной концепции марки, то в салоне применены нестандартные решения.

Haval выпустит кроссовер с экраном мультимедиа во все торпедо
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Во-первых, по зарождающейся моде, центральный тоннель стараются максимально "разгрузить", прежде всего, за счёт переноса селектора трансмиссии или максимальной интеграции его в плоскость. На рулевой колонке Haval B11 дополнительного рычажка не видно, поэтому, скорее всего, всё решено через клавиши, расположенные стройным рядом между двух секций беспроводной зарядки.

Ещё одна особенность нового кроссовера - экран мультимедиа, который растянулся от края дисплея цифровой "приборки" до правой двери. Дефлекторы обдува расположены под ним.

www.autohome.com.cn

Подробностей о технике Haval B11 пока мало. Модели прочат новую версию модульной архитектуры L.E.M.O.N. 2.0, но в чём её отличия от нынешней, на которой базируются Jolion, Dargo, Cool Dog и другие кроссоверы, пока неизвестно. Можно предположить, что она больше адаптирована под гибридные трансмиссии.

www.autohome.com.cn

Премьера Haval B11 состоится в 2023 году, также до конца года Haval может выпустить большой внедорожник на базе рамного пикапа King Kong Poer.

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